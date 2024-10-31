В Кузбассе 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 31 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе Калтан — Малиновка в Кемеровской области, 11 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) на автодороге Калтан — Малиновка. Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса “Нефаз”, который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.
За медицинской помощью обратились 11 пассажиров. Прочие обстоятельства ДТП устанавливаются.