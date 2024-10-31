В Башкирии задержали экс-главу Мелеузовского района

В Башкирии задержали бывшего главу администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственный источник. По информации издания, чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере, якобы Шамсутдинов получил в качестве вознаграждения недвижимость.
Напомним, экс-глава занимал свой пост с января 2016 года, а в 2018 году он переизбрался на должность руководителя администрации. Сегодня, 31 октября, в Мелеузе должны были избрать нового главу, Шамсутдинов же был намерен участвовать в конкурсе.
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