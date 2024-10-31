В Башкирии задержали экс-главу Мелеузовского района

Напомним, экс-глава занимал свой пост с января 2016 года, а в 2018 году он переизбрался на должность руководителя администрации. Сегодня, 31 октября, в Мелеузе должны были избрать нового главу, Шамсутдинов же был намерен участвовать в конкурсе.