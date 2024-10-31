Заготовленные на зиму пять тонн угля пропали у карагандинки

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Кировского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже задержали 52-летнего мужчину.
По версии следствия, задержанный, взломав замок, проник в подвал многоквартирного дома, в котором проживал, и похитил уголь, заготовленный на зиму соседкой. Причем проделывал это несколько раз. Исчезновение пяти тонн топлива 66-летняя пенсионерка обнаружила, когда наступили заморозки.
Сумму нанесенного ущерба женщина оценила в 60 тысяч тенге. Задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил, что часть угля он продал неизвестным лицам, а часть использовал для собственных нужд. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Казахстана Турар Жолмагамбетов в преддверии отопительного сезона раскрыл стоимость угля в регионах. По его словам, коридор от ключевых поставщиков составляет от 7,1 тыс. тенге до 9 тыс. тенге. В регионах, где потребители обращаются к региональным угольным операторам, цены колеблются от 8 до 26 тыс. тенге. Помимо этого, Жолмагамбетов рассказал, что делать казахстанцам, чтобы не испытать нехватку угля зимой. В частности, он призвал жителей страны заранее подавать заявки.