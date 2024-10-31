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Незаконный обрез изъяли у жителя Ростовской области

В Ростовской области задержали вооруженного обрезом мужчину.

Источник: Комсомольская правда

На станции Миллерово в Ростовской области у 35-летнего мужчины изъяли ружье с укороченным стволом. Обрез оказался незаконным, после этого было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как выяснилось, нарушителя задержали при проведении оперативных мероприятий. Экспертиза показала, что мужчина пытался пронести пригодное для использования «охотничье ружье, в конструкцию которого были внесены изменения».

Сейчас владельцу огнестрела по части 1 статьи 222 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Жителя Дона обязали явиться в органы внутренних дел.

Напомним, ранее на Дону за разбой и кражи у пенсионеров осудили четверых мужчин.