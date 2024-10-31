Незаконный обрез изъяли у жителя Ростовской области

На станции Миллерово в Ростовской области у 35-летнего мужчины изъяли ружье с укороченным стволом. Обрез оказался незаконным, после этого было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Как выяснилось, нарушителя задержали при проведении оперативных мероприятий. Экспертиза показала, что мужчина пытался пронести пригодное для использования «охотничье ружье, в конструкцию которого были внесены изменения».
Сейчас владельцу огнестрела по части 1 статьи 222 УК РФ грозит до 5 лет лишения свободы. Жителя Дона обязали явиться в органы внутренних дел.
Напомним, ранее на Дону за разбой и кражи у пенсионеров осудили четверых мужчин.