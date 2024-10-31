Петербурженка упала в Большую Невку

Дежурный подразделения роты катеров ОМОН «Балтика» 31 октября заметил, как горожанка поскользнулась и упала в Большую Невку. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, стояла в воде и без посторонней помощи не могла выбраться на берег.