Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербурженка упала в Большую Невку

Девушку спасли и передали медикам.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ОМОН «Балтика» на транспорте спасли девушку, которая упала в реку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Дежурный подразделения роты катеров ОМОН «Балтика» 31 октября заметил, как горожанка поскользнулась и упала в Большую Невку. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, стояла в воде и без посторонней помощи не могла выбраться на берег.

Дежурный смены доложил экипажу катера о случившемся. Петербурженку вытащили из холодной воды и доставили на базу расположения катеров, оказали ей всю необходимую помощь. Девушку передали медикам.