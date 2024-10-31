На Урале задержали членов ячейки, проводившей насильственные акции из расовой неприязни

Отмечается, что злоумышленники разделяли экстремистские идеи националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. В середине октября один из задержанных — 19-летний лидер неонацистского сообщества — совершил нападение на трех иностранных граждан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «В ходе следственных действий по месту жительства скинхеда обнаружены предметы времен нацистской Германии, фашистская атрибутика, наклейки и значки, часть из них изъята и уничтожена, другая — приобщена к уголовному делу в качестве доказательств. Несмотря на признание вины, обвиняемый изолирован от общества, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник.