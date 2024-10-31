В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

«Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сказали в суде.
Как уточняет столичная прокуратура, отбывать первые 3 года он будет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.
Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). Его арестовал Черемушкинский суд Москвы в ноябре прошлого года.
По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне — фото прохода к военкомату.
Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.