В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне — фото прохода к военкомату.