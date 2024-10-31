Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве вынесли приговор студенту за попытку поджечь военкомат

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы московского студента Ибрагима Оруджева по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Оруджеву назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Как уточняет столичная прокуратура, отбывать первые 3 года он будет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). Его арестовал Черемушкинский суд Москвы в ноябре прошлого года.

По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь его. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне — фото прохода к военкомату.

Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.