Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные закидали бутылками водки авто двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию

Инцидент с автомобилем Яны Егорян произошел в Подмосковье. У машины сильно повреждено лобовое стекло.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, накануне 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодёжной улице в Химках, припарковала машину и ушла на приём. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.

Яна обратилась в полицию. Женщина рассказала, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Спортсменка уверена, что неизвестные скинули бутылки с балкона, но неумышленно. Яна отвезла авто в сервис, предварительно, замена лобового стекла обойдётся в 250 тысяч рублей.