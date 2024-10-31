Неизвестные закидали бутылками водки авто двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию

По данным SHOT, накануне 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодёжной улице в Химках, припарковала машину и ушла на приём. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.