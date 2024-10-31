Неизвестные закидали бутылками водки авто двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию

По данным SHOT, накануне 30-летняя спортсменка приехала в стоматологию на Молодёжной улице в Химках, припарковала машину и ушла на приём. Когда вернулась, увидела сильные вмятины и трещины на лобовом стекле. Повреждено было и соседнее авто.
Яна обратилась в полицию. Женщина рассказала, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Спортсменка уверена, что неизвестные скинули бутылки с балкона, но неумышленно. Яна отвезла авто в сервис, предварительно, замена лобового стекла обойдётся в 250 тысяч рублей.