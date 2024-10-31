Экс-советнику мэра Сочи продлили арест по делу о продаже мест на кладбище

По версии следствия, экс-чиновник создал преступную группу, в которую вошли сотрудники городской администрации, представители частного ритуального агентства и муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела. Следователи считают, что обвиняемые создавали условия, при которых захоронение на кладбищах Сочи было возможно только в случае передачи им незаконного вознаграждения. Размер взяток якобы варьировался от 200 тыс. до 3 млн руб.