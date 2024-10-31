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Экс-советнику мэра Сочи продлили арест по делу о продаже мест на кладбище

Бывший советник мэра Сочи Родион Пищур, обвиняемый в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах, останется под стражей до 30 декабря 2024 года. Об этом сообщает Ъ-Сочи со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Господин Пищур был арестован в начале августа 2024 года на два месяца, затем срок содержания под стражей продлевался. Мера пресечения продолжает действовать и будет действовать до 30 декабря. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Сочи.

По версии следствия, экс-чиновник создал преступную группу, в которую вошли сотрудники городской администрации, представители частного ритуального агентства и муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела. Следователи считают, что обвиняемые создавали условия, при которых захоронение на кладбищах Сочи было возможно только в случае передачи им незаконного вознаграждения. Размер взяток якобы варьировался от 200 тыс. до 3 млн руб.