Челябинцу увеличили срок за убийство почти в 10 раз

Челябинцу, осужденному на 1,8 за убийство при самообороне, увеличили срок до 10 лет. Государственный обвинитель доказал, что подсудимый умышленно лишил жизни своего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
В январе 2024 года осужденный поссорился со знакомым и нанес ему не меньше десяти ударов в шею. Тот скончался на месте. Органы предварительного расследования квалифицировали действия подсудимого как умышленное убийство.
Суд первой инстанции переквалифицировал статью 105 на статью 108 УК Рф, объяснив это тем, что защищаясь, подсудимый превысил самооборону. Государственный обвинитель в аппеляционном представлении указал, что об умысле на убийство свидетельствуют характер, количество, локализация травм, а также поведение осужденного, который не помог потерпевшему.
«Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор и квалифицировала действия осужденного по ч.1 ст. 105 УК РФ, назначив наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Приговор вступил в законную силу.