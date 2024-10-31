Челябинцу увеличили срок за убийство почти в 10 раз

Суд первой инстанции переквалифицировал статью 105 на статью 108 УК Рф, объяснив это тем, что защищаясь, подсудимый превысил самооборону. Государственный обвинитель в аппеляционном представлении указал, что об умысле на убийство свидетельствуют характер, количество, локализация травм, а также поведение осужденного, который не помог потерпевшему.