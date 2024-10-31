Омскому экс-министру Куприянову продлили арест

За отведённое время для заключения экс-чиновника в изоляторе следствие не успело собрать все доказательства по этому уголовному делу. Поэтому потребовалось продление ареста. Следствие пришло к выводу, что смягчать меру пресечения Владимиру Куприянову нельзя: он может скрыться или оказать давление на свидетелей.