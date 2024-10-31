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Омскому экс-министру Куприянову продлили арест

Бывшего чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Источник: Om1 Омск

В Басманном суде Москвы рассмотрели ходатайство следствия о продлении меры пресечения Владимиру Куприянову.

По версии следствия, бывший зампред областного правительства и министр труда и соцразвития получил взятку от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за некое покровительство. Летом, после возбуждения уголовного дела, Куприянова задержали и этапировали в Москву.

За отведённое время для заключения экс-чиновника в изоляторе следствие не успело собрать все доказательства по этому уголовному делу. Поэтому потребовалось продление ареста. Следствие пришло к выводу, что смягчать меру пресечения Владимиру Куприянову нельзя: он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Он останется в СИЗО до 4 февраля 2024.