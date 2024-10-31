В Ревде во время пожара в доме погиб мужчина

В Ревде днем 31 октября 2024 года в пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного дома по улице Жуковской. Огонь охватил 5 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
— В течение 16 минут прибывшие к месту пожарные МЧС России справились с огнем в квартире на втором этаже 2-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни, — рассказали в ведомстве.
Как отмечают в МЧС, пожар вероятнее всего произошел по вине самого погибшего из-за неосторожного обращения с огнем. В ликвидации возгорания участвовали 7 человек из личного состава, а также 3 единицы специальной техники.