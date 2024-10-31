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Стоимость квадратного метра в Башкирии превысила 135 тысяч рублей

В Башкирии назвали цены на жилье.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выросла стоимость жилья. Согласно данным республиканских статистиков, квадратный метр в новостройках достиг 135,8 тысяч рублей, что на 10,4% больше, чем было в четвертом квартале 2023 года.

За «квадрат» во вторичном фонде просят 104 тысяч рублей. Рост цен за девять месяцев составил 7,34%.

Ранее стало известно, что жители Башкирии с начала года взяли ипотечных кредитов на 137,6 млрд рублей.

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