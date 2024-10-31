Минобороны объяснило, откуда громкий звук над Минском

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Самолет Су-30 СМ поднимался в небо в четверг для перехвата учебной цели, сообщили в пресс-службы Министерства обороны Беларуси.
В оборонном ведомстве напомнили, что в республике проходит проверка дежурных сил противовоздушной обороны, которой руководит начальник Генерального штаба Павел Муравейко.
Там также уточнили, что 31 октября в небо поднимался Су-30 СМ, который действовал по заданной цели, — чтобы перехватить ее, он при наборе высоты увеличил скорость.
«В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект. Режим полета самолета соответствовал правилам безопасности полетов», — пояснили в пресс-службе.
Ранее в социальных сетях белорусы стали сообщать о том, что в различных частях столицы республики слышали очень громкий звук.
В пресс-службе МЧС сообщили, что к ним за помощью никто не обращался и звонков от граждан по этому поводу не поступало.