На дорогах Татарстана стали чаще погибать

Господин Гафаров отметил, что на дорогах республики зафиксирован рост числа погибших, хотя количество аварий и травмированных снизилось. Глава Госавтоинспекции Татарстана Рустем Гарипов добавил, что по итогам девяти месяцев зарегистрировано 2320 аварий, в которых погибли 220 человек, а еще 2819 получили ранения. При этом на участках федеральных трасс погибло на 17 человек больше, чем в прошлом году, а на региональных дорогах — на 10 человек больше.