«Звонил. Угрожал»: депутаты Хамзаев и Попов поссорились из-за хиджабов

«Если у Попова есть вопросы к моей работе — у нас очень авторитетный руководитель фракции. Он может пойти обратиться туда, без лишнего шума, информационных сотрясений или любых других действий. Я считаю, что это было бы профессионально… Надо внутри фракции разбираться, а не скандалы, интриги, расследования создавать», — поделился Хамзаев в разговоре с «Газетой.Ru».