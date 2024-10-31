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СК и МВД Башкирии сообщили подробности по задержанию экс-главы района

Рустэм Шамсутдинов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: AP 2024

СК и МВД Башкирии сообщили подробности по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Бывший чиновник задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2020—2022 годах глава района получил от учредителей строительной компании взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн рублей. За это он способствовал заключению договоров аренды земельных участков в парковой зоне и последующей выдаче разрешения на строительство МКД. Квартиры были оформлены на родственников руководителя через посредников.

Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы сотрудников республиканских управлений ФСБ и МВД.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении СКР.

Полиция продолжает оперативное сопровождение уголовного дела.