СК и МВД Башкирии сообщили подробности по задержанию экс-главы района

По версии следствия, в 2020—2022 годах глава района получил от учредителей строительной компании взятку в виде трех квартир общей стоимостью свыше 4,1 млн рублей. За это он способствовал заключению договоров аренды земельных участков в парковой зоне и последующей выдаче разрешения на строительство МКД. Квартиры были оформлены на родственников руководителя через посредников.