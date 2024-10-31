Правнучку Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов

Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.