Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правнучку Чкалова внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом), которая обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Здание Федеральной службы по финансовому мониторингу на Мясницкой улице в Москве
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Богданова Дарья Алексеевна, 22.05.1987 г. р., Москва», — говорится в сообщении.

Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга также попал экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов, который обвиняется в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения.

закон