В Ташкенте прошлой ночью в одной из квартир многоэтажки произошёл пожар. Её владелец сгорел заживо

Инцидент произошел 31 октября, около 02:13, в доме № 30, расположенном в махалле «Чинабад» Алмазарского района. На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчёты, и возгорание было оперативно ликвидировано.
Площадь пострадавшей части квартиры составила около 10 кв. м. В ходе тушения был обнаружен погибший — житель квартиры, 74-летний мужчина. По словам членов семьи, он страдал от последствий инсульта, из-за чего был прикован к постели и последние годы находился под постоянным присмотром родственников.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении в постели.
В настоящее время проводится расследование для установления точной причины пожара и оценки нанесенного ущерба. Управление по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в случаях ухода за людьми с ограниченной подвижностью.