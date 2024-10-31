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В Ташкенте прошлой ночью в одной из квартир многоэтажки произошёл пожар. Её владелец сгорел заживо

Минувшей ночью в одной из квартир многоэтажного дома в Ташкенте произошел пожар, в результате которого погиб её владелец.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошел 31 октября, около 02:13, в доме № 30, расположенном в махалле «Чинабад» Алмазарского района. На место происшествия немедленно прибыли пожарные расчёты, и возгорание было оперативно ликвидировано.

Площадь пострадавшей части квартиры составила около 10 кв. м. В ходе тушения был обнаружен погибший — житель квартиры, 74-летний мужчина. По словам членов семьи, он страдал от последствий инсульта, из-за чего был прикован к постели и последние годы находился под постоянным присмотром родственников.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении в постели.

В настоящее время проводится расследование для установления точной причины пожара и оценки нанесенного ущерба. Управление по чрезвычайным ситуациям призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в случаях ухода за людьми с ограниченной подвижностью.

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