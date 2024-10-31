В Ташкенте прошлой ночью в одной из квартир многоэтажки произошёл пожар. Её владелец сгорел заживо

Площадь пострадавшей части квартиры составила около 10 кв. м. В ходе тушения был обнаружен погибший — житель квартиры, 74-летний мужчина. По словам членов семьи, он страдал от последствий инсульта, из-за чего был прикован к постели и последние годы находился под постоянным присмотром родственников.