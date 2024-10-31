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ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру «Хезболлы» в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного подразделения шиитского движения Хезболла на западе Сирии. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе израильской армии (ЦАХАЛ) в Telegram.

Источник: AP 2024

«Истребители ВВС атаковали некоторое время назад под руководством разведывательного отдела склады боеприпасов и штабы, используемые силами “Радван” (подразделение сил специальных операций “Хезболлы”. — Ред), и подразделения вооружений “Хезболлы” в районе Аль-Кусайр в Сирии», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Уточняется, что в последние месяцы ЦАХАЛ совершает нападения, чтобы «сократить поставки оружия из Ирана через Сирию в “Хезболлу” в Ливане». По данным пресс-службы, подразделение вооружений шиитского движения расширило свои операции в Сирии в деревне Аль-Кусайр в непосредственной близости от сирийско-ливанской границы.

Накануне израильские ВВС атаковали топливные склады «Хезболлы» в районе долины Бекаа на востоке Ливана. Отмечалось, что подразделение отвечает среди прочего за передачу оружия из Ирана «Хезболле» в Ливане. Тогда же ливанский минздрав сообщил, что 11 граждан погибли и 55 получили ранения в результате последовательных атак израильских военных на город Сохмар в Западной Бекаа.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.