ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Семее

Автомобиль выехал на встречную полосу из-за неисправности и столкнулся с автобусом, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области Абай.
— 31 октября около 07:50 утра водитель автомобиля «TOYOTA» на проспекте Шакарима не справился с управлением из-за технической неисправности и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «DONG FENG». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.
Теперь водителю грозит штраф или временное лишение прав, а также возмещение материального ущерба автопарку.