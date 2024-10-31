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В Новочеркасске экс-преподавателя колледжа осудили за взятки на 158 тысяч рублей

В Новочеркасске экс-преподаватель колледжа получила 4 года условно за взяточничество.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске бывшего преподавателя колледжа осудили за взятки. Женщина получила 4 года условно, на такой же срок ей запретили заниматься педагогической деятельностью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, всего было доказано семь эпизодов нарушения закона (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Предварительно, с 2020 по 2022 годы женщина за деньги выставляла зачеты и экзамены, а также помогала в защите выпускных квалификационных работ. Общая сумма взяток составила более 158 тысяч рублей.