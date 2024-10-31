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В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО мобилизованного Булата Гайнанова

В Башкирии проводили в последний путь ефрейтора Булата Гайнанова, погибшего в СВО.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО погиб уроженец Аскинского района Башкирии Булат Гайнанов. Мужчина был мобилизован осенью 2022 года и отправился служить водителем мотострелкового батальона. Об этом сообщает глава района Динис Юсупов.

Известно, что у погибшего бойца остались дети, жена, братья и сестра. Уроженец Башкирии был опытным военным: ранее он служил по контракту в Таджикистане, награжден медалью «За боевые действия».

«Вечная память и вечная слава Герою — воину великой России!» — написал Динис Юсупов.

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