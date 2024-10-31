В метро Берлина обнаружили сумку со взрывчаткой

Ранее, 19 октября, в Германии 32-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина. Людей госпитализировали несколько машин скорой помощи и спасательный вертолет. Нападавшего задержали и допросили в местном полицейском участке. Как пишет издание, ранее он не привлекался к ответственности за правонарушения и не был судим.