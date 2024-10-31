В метро Берлина обнаружили сумку со взрывчаткой

Как уточняется, сумка со взрывчатым веществом была выброшена ее владельцем при побеге от полицейских, которые пытались провести досмотр мужчины на станции метро Neukölln.
Позднее специалисты установили, что сбежавший намеревался пронести в метро бутылку со взрывчаткой, которую нередко используют для совершения террористических актов исламские радикалы. Немецкие саперы произвели детонацию вещества в специально подготовленном для этого месте.
Полиция ведет поиски подозреваемого.
Ранее, 19 октября, в Германии 32-летний мужчина напал с ножом на прохожих. Четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — трое мужчин в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина. Людей госпитализировали несколько машин скорой помощи и спасательный вертолет. Нападавшего задержали и допросили в местном полицейском участке. Как пишет издание, ранее он не привлекался к ответственности за правонарушения и не был судим.
В том же месяце в немецком городе Крефельд неизвестный мужчина бросал зажигательные смеси перед кинотеатром CINEMAXX, уточнили в газете. Предполагаемый преступник был тяжело ранен в результате действий правоохранительных органов, его доставили в больницу. Полиция начала расследование произошедшего.