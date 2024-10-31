В Молдавии отстранили 40 сотрудников АГУ, подозреваемых в коррупции

КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии (АГУ) сообщило в четверг, что отстранило 40 сотрудников, которых полиция подозревает в причастности к электоральной коррупции.
«Агентство государственных услуг в тесном сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой и Генеральным инспекторатом полиции инициировало ряд проверок, в результате которых была выявлена группа сотрудников АГУ, получивших денежные суммы в качестве вознаграждения за голоса, отданные на выборах и референдуме 20.10.2024. Учитывая,.. что эти лица имеют доступ к данным из важнейших государственных реестров, было принято решение инициировать служебное расследование и отстранить 40 сотрудников на время проверки», — говорится в заявлении, опубликованном на странице агентства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после президентских выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте — отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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