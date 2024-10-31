В Молдавии отстранили 40 сотрудников АГУ, подозреваемых в коррупции

«Агентство государственных услуг в тесном сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой и Генеральным инспекторатом полиции инициировало ряд проверок, в результате которых была выявлена группа сотрудников АГУ, получивших денежные суммы в качестве вознаграждения за голоса, отданные на выборах и референдуме 20.10.2024. Учитывая,.. что эти лица имеют доступ к данным из важнейших государственных реестров, было принято решение инициировать служебное расследование и отстранить 40 сотрудников на время проверки», — говорится в заявлении, опубликованном на странице агентства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).