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Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремизм в соцсетях

В Новошахтинске осудили мужчину за экстремистские посты в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Ростовской области осудили по административной статье (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за экстремистские посты в социальных сетях. Об этом 31 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, материалы с призывами к ненависти по расовому и национальному признаку попали в сеть 18 сентября 2023 года. После этого они были доступны для неограниченного числа людей.

За нарушение Новошахтинский районный суд утвердил штраф в 20 тысяч рублей. Отметим, это решение пока не вступило в силу и в течение некоторого времени еще может быть оспорено.