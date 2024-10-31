Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремизм в соцсетях

Жителя Ростовской области осудили по административной статье (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за экстремистские посты в социальных сетях. Об этом 31 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным инстанции, материалы с призывами к ненависти по расовому и национальному признаку попали в сеть 18 сентября 2023 года. После этого они были доступны для неограниченного числа людей.
За нарушение Новошахтинский районный суд утвердил штраф в 20 тысяч рублей. Отметим, это решение пока не вступило в силу и в течение некоторого времени еще может быть оспорено.