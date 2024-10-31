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Задержанного экс-главу района Башкирии подозревают во взяточничестве

Стала известна причина задержания экс-главы Мелеузовского района Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Мелеузовского района Башкирии Рустэм Шамсутдинов задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

По информации ведомства, от учредителей стройкомпании Шамсутдинов получил три квартиры, стоимость которых оценивается в 4,1 млн рублей. За это экс-глава должен был помочь в получении разрешения на строительство жилых домов на земельных участках, расположенных в парковой зоне Мелеуза. Полученные в качестве взятки квартиры были оформлены на родственников Шамсутдинова через третьи лица.

В ближайшее время суд намерен избрать меру пресечения.

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