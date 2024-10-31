Предложил восстановить репутацию за миллион: В Калмыкии судью в отставке приговорили к трем годам за мошенничество

К сожалению даже те, кто выбрал профессионально защищать справедливость, иногда оказываются по ту сторону закона. Так в Калмыкии бывший судья сам стал обвиняемым. Его заподозрили в попытке провернуть мошенническую схему с крупным уловом.
ОБЕЩАЛ СВОБОДУ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», 56-летний мужчина был судьей районного суда в отставке. Годами он выносил приговоры и решения, но решил сам нарушить закон.
Еще в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го экс-судья вместе со знакомым решили поживиться за счет 47-летней осужденной. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 500 тысяч рублей. Бывший слуга закона обещал пересмотреть ее обвинительный приговор, чтобы она вообще избежала уголовной ответственности. Цена вопроса — более миллиона рублей.
Доказательства, собранные следователями, суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Алексей БУЛАТОВ.
Вот только экс-судья прекрасно знал, что его обещания — не больше, чем слова. У него не было возможности провернуть заведомо незаконное дело.
Казалось бы, все шло как по маслу, и скоро бывший слуга закона стал бы существенно богаче. Но претворить в жизнь замысел хитрецам не удалось — их раскрыли. Осужденная передавала взятку уже по плану правоохранительных органов.
— Потерпевшая, передавая деньги в пользу экс-судьи и его подельника, действовала в рамках проводимого сотрудниками регионального Управления ФСБ оперативно-розыскного мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.
Незаконные дела попали в поле зрения правоохранителей. Александр ГЛУЗ.
ПОЙМАЛИ С ДЕНЬГАМИ.
По договоренности, она должна была вручить часть оговоренной суммы взятки — 400 тысяч рублей. В момент передачи средств вмешались правоохранители.
— На основании собранных сотрудниками регионального Управления ФСБ материалов, председателем СК России по представлению, удовлетворенному решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело.
Суд рассмотрел доказательства, собранные следователями регионального СК, и вынес приговор бывшему судье.
— Он признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Приговором осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в три года со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Экс-судья пообещал устроить пересмотр приговора за мошенничество. Артем КИЛЬКИН.
ОТПРАВИЛИ ПОД СТРАЖУ ЗАОЧНО.
Напомним, ранее в Ростове заочно отправили под стражу экс-судью из Краснодарского края, обвиняемую в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, подозреваемая отсутствовала на работе 127 дней, но постоянно расписывалась в трудовых ведомостях и исправно получала зарплату.
Всего специалист успела незаконно «заработать» 1,1 миллиона рублей. Известно, что ранее женщина пыталась обжаловать возбуждение уголовного дела в Верховном суде России, но позже отказалась от этой идеи. А на слушания не пришла, и ее объявили в международный розыск.