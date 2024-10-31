Предложил восстановить репутацию за миллион: В Калмыкии судью в отставке приговорили к трем годам за мошенничество

Еще в период с сентября 2021 года по февраль 2022-го экс-судья вместе со знакомым решили поживиться за счет 47-летней осужденной. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно и выплате штрафа в 500 тысяч рублей. Бывший слуга закона обещал пересмотреть ее обвинительный приговор, чтобы она вообще избежала уголовной ответственности. Цена вопроса — более миллиона рублей.