Эму из Курской области вернули на ферму в Коми

Ферма под названием «Страус Вася» находится в Сыктывдинском районе Коми. Именно оттуда в ночь на 27 октября сбежал один из австралийских эму. «Забор я ставил не особо прочным, поскольку не предполагал, что может произойти подобное, — рассказал “Ъ” основатель бизнеса Михаил Напалков.— Он смог прорваться через сетку, потому что явно несколько раз пробивал ее лапами в одном месте». Птица была доставлена на ферму около полутора лет назад из Курской области.