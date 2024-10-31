Эму из Курской области вернули на ферму в Коми

Ферма под названием «Страус Вася» находится в Сыктывдинском районе Коми. Именно оттуда в ночь на 27 октября сбежал один из австралийских эму. «Забор я ставил не особо прочным, поскольку не предполагал, что может произойти подобное, — рассказал “Ъ” основатель бизнеса Михаил Напалков.— Он смог прорваться через сетку, потому что явно несколько раз пробивал ее лапами в одном месте». Птица была доставлена на ферму около полутора лет назад из Курской области.
Беглеца обнаружили уже на следующий день в лесу неподалеку. Страуса пытались накрыть сетью, загнать в огромный сачок волонтеры, вызвавшиеся помочь господину Напалкову. Однако страус уходил от погони и даже пнул одного из преследователей. Эму — птица семейства казуарообразных, ее вес достигает 55 кг, а рост — около 2 м. Эму способен развивать скорость до 50 км/ч, а длина его ног позволяет делать шаги до 2,75 м.
«На территории леса, куда он убежал, это было сделать проблематично, поэтому мы его выманили на поле и собирались усыпить выстрелом из ветеринарного ружья, — рассказал господин Напалков.— Пока мой приятель заряжал ружье с лекарством, закинули лассо — и он попал в петлю».
Страус, который находится на территории фермы, отказывается от пищи. «Мы в этом смысле за него не переживаем, поскольку страусы могут до 40 суток обходиться без еды, — уточнил хозяин фермы.— Главное для выживания — вода. А питьем мы его обеспечили».