2025-й год в Башкирии объявлен Годом поддержки бойцов СВО

В Башкирии 2025 год объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона поручил составить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках Года участников СВО. Также в документе говорится, что будет избран оргкомитет. Региональному кабмину поручено определиться с источниками финансирования этих целей.
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