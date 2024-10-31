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2025-й год в Башкирии объявлен Годом поддержки бойцов СВО

Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 2025 год объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил составить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках Года участников СВО. Также в документе говорится, что будет избран оргкомитет. Региональному кабмину поручено определиться с источниками финансирования этих целей.

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