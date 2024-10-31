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Аэропорт Уфы временно приостановил вылеты и прилеты самолетов

В аэропорту Уфы приостановлены прием и вылет рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский аэропорт временно приостановил свою работу. В воздушной гавани не принимают и не отправляют рейсы.

На данный момент известно, что задержаны рейсы в Сургут и Екатеринбург. Согласно онлайн-табло, авиапассажиры должны были вылететь около получаса назад.

Также сообщается, что два воздушных судна, летевших из Москвы в столицу Башкирии, перенаправлены в Пермь и Казань.

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