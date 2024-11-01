Сбившего многодетную мать волгоградца на BMW X7 посадили под домашний арест

В Волгограде суд избрал меру пресечения Александру Паку, который 22 октября за рулем BMW X7 переехал женщину и скрылся с места ДТП. Только после большого общественного резонанса мужчину привели в зал суда и отправили под домашний арест. Все это время никто не мог ответить на вопрос, почему водитель, по вине которого многодетная мать попала в реанимацию в состоянии комы, находится на свободе. Под домашним арестом Пак будет находиться до 23 декабря 2024 года, сообщает суд.
Правда, решение суда он еще может обжаловать. После задержания водитель вообще настаивал, что ни на кого не наезжал, пострадавшую не видел, и не скрывался с места ДТП, а просто уехал, не заметив, как под его колесами оказалась женщина.
Все случилось рядом со школой в Дзержинском районе, куда 40-летняя мать привезла своих детей. Родные пострадавшей утверждают, что Пак зацепил ее машину, и когда женщина вышла предъявлять претензии, он наехал на нее и скрылся. Как все происходило на самом деле, будет понятно после расследования уголовного дела, которое завели на него следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Они и просили об аресте подозреваемого. Заседание проходило в закрытом режиме.