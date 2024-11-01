Сбившего многодетную мать волгоградца на BMW X7 посадили под домашний арест

Все случилось рядом со школой в Дзержинском районе, куда 40-летняя мать привезла своих детей. Родные пострадавшей утверждают, что Пак зацепил ее машину, и когда женщина вышла предъявлять претензии, он наехал на нее и скрылся. Как все происходило на самом деле, будет понятно после расследования уголовного дела, которое завели на него следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Они и просили об аресте подозреваемого. Заседание проходило в закрытом режиме.