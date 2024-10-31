Аэропорт Уфы приостановил рейсы из-за угрозы БПЛА

Стало известно, почему приостановили прилеты и вылеты в уфимском аэропорту. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, рейсы были задержаны из-за угрозы атаки беспилотников.
— Сейчас временно введено ограничение на прием и выпуск и выпуск самолетов для обеспечения мер авиационной безопасности, — пояснили в аэропорту Уфы.
Известно, что два рейса из Москвы были перенаправлены в Пермь и Казань, один из них уже долетел до аэропорта.
— Рейсы будут выполняться после снятия ограничений, — заключили в пресс-службе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.