Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам один миллион рублей

Жители Башкирии продолжают попадаться на удочки мошенников. Так, за минувшие сутки 34 человека стали жертвами аферистов и отдали им более семи миллионов рублей.
Одной из пострадавших стала 67-летняя женщина. Ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей поликлиники. Незнакомка убедила уфимку, что сотрудники ее компании проходят диспансеризацию, женщине тоже необходимо прийти на медосмотр. Для записи к врачу пенсионерке необходимо было продиктовать номер СНИЛС. Жительница Уфы выполнила просьбу, после чего мошенница отключилась.
Далее мошенники развернули настоящий срежиссированный спектакль, который был направлен на то, чтобы убедить пенсионерку, что она уже стала жертвой мошенников и передала им личные данные. Чтобы защититься от кредитов, которые якобы на нее хотят взять, женщине было необходимо установить специальное приложение, оформить займы и перечислить их «на безопасный счет». В результате, уфимка лишилась более одного миллиона рублей.
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