Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам один миллион рублей

Далее мошенники развернули настоящий срежиссированный спектакль, который был направлен на то, чтобы убедить пенсионерку, что она уже стала жертвой мошенников и передала им личные данные. Чтобы защититься от кредитов, которые якобы на нее хотят взять, женщине было необходимо установить специальное приложение, оформить займы и перечислить их «на безопасный счет». В результате, уфимка лишилась более одного миллиона рублей.