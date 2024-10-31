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Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА в Уфе

Радий Хабиров прокомментировал атаку БПЛА в Уфе.

Источник: Башинформ

Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трёх вражеских беспилотников. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

"Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трёх вражеских беспилотников.

В рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба мы сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений, включающую в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.

Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне.

Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем", — сказал Радий Хабиров.