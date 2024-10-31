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Три беспилотника атаковали промышленные предприятия ТЭК Башкирии

Один из атаковавших Башкирию БПЛА упал на территории предприятия.
Источник: Комсомольская правда

Промышленные предприятия Башкирии атаковали беспилотники. По информации главы республики Радия Хабирова, три летательных аппарата пересекли границу региона, один из которых упал на территорию предприятия. В результате атаки был нанесен минимальный ущерб.

— Беспилотник выбил стекла в операторской предприятия. Два других упали в промзоне, — сообщил Хабиров.

Жертв и разрушений в результате атаки нет. Предприятия вернулись к штатному режиму работы. На место падений БПЛА выехали следователи и сотрудники МЧС.

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