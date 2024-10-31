Три беспилотника атаковали промышленные предприятия ТЭК Башкирии

Промышленные предприятия Башкирии атаковали беспилотники. По информации главы республики Радия Хабирова, три летательных аппарата пересекли границу региона, один из которых упал на территорию предприятия. В результате атаки был нанесен минимальный ущерб.
— Беспилотник выбил стекла в операторской предприятия. Два других упали в промзоне, — сообщил Хабиров.
Жертв и разрушений в результате атаки нет. Предприятия вернулись к штатному режиму работы. На место падений БПЛА выехали следователи и сотрудники МЧС.
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