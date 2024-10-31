Введенные из-за атаки БПЛА ограничения в аэропорту «Уфы» отменены

В уфимском аэропорту сняли все ограничения, введенные из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Росавиация. Воздушная гавань вновь принимает самолеты и выпускает их. Во время действия ограничительных мер четыре самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.