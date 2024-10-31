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Введенные из-за атаки БПЛА ограничения в аэропорту «Уфы» отменены

В Уфе сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту сняли все ограничения, введенные из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Росавиация. Воздушная гавань вновь принимает самолеты и выпускает их. Во время действия ограничительных мер четыре самолета были перенаправлены на запасные аэродромы.

Напомним, три беспилотника пересекли границу Башкирии и попытались атаковать промышленные предприятия. Один из БПЛА упал на территории завода, выбив стекла в операторской, иного ущерба и жертв нет.

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