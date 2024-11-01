В Перми вторую неделю ищут пропавшего 13-летнего подростка со шрамом

Рост Льва — 158 сантиметров, телосложение среднее, серые глаза, русые волосы. Из особых примет в ориентировке указан шрам, расположенный у правого глаза ближе к виску. В момент пропажи подросток был одет в двухстороннюю чёрную куртку: на одной её стороне большие логотипы NIKE на спине и груди, на другой — только небольшой логотип NIKE на груди. Кроме того, на мальчике была фиолетовая кофта с капюшоном, чёрные штаны с лампасами и бежевые зимние кроссовки на белой подошве. При себе у пропавшего был чёрный рюкзак.