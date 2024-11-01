В Перми вторую неделю ищут пропавшего 13-летнего подростка со шрамом

В Перми 19 октября пропал 13-летний мальчик, и с тех пор информации о его местонахождении нет, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
13-летний Лев Павлович Борисов ночью 19 октября ушёл из дома на улице Кронита в Орджоникидзевском районе Перми и бесследно исчез. Поисковики просят помощи в распространении информации о пропавшем несовершеннолетнем.
Рост Льва — 158 сантиметров, телосложение среднее, серые глаза, русые волосы. Из особых примет в ориентировке указан шрам, расположенный у правого глаза ближе к виску. В момент пропажи подросток был одет в двухстороннюю чёрную куртку: на одной её стороне большие логотипы NIKE на спине и груди, на другой — только небольшой логотип NIKE на груди. Кроме того, на мальчике была фиолетовая кофта с капюшоном, чёрные штаны с лампасами и бежевые зимние кроссовки на белой подошве. При себе у пропавшего был чёрный рюкзак.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Льва Борисова, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам (342) 204−49−04 или 102.
Мальчика примерно того же возраста, пропавшего 30 октября в Кондратово, успешно нашли при помощи поисковиков и добровольцев уже на следующий день. В отряде «ПрикамьеПоиск» рассказали, как это произошло.