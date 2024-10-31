МАГАТЭ: на одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды

Первый энергоблок Запорожской АЭС, как и остальные пять, находился в состоянии «холодный останов» — безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. На время ремонтных работ его перевели в состояние для обслуживания.