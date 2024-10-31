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МАГАТЭ: на одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды. Ведутся ремонтные работы, их должны завершить до конца недели, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты не считают это угрозой ядерной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты МАГАТЭ 29 октября посетили первый энергоблок, поскольку получили информацию об утечке воды в небольшой трубе, входящей в систему поддержки насоса теплоносителя реактора.

«Для этой работы давление в первом контуре должно было быть снижено до атмосферного уровня. Сегодня группе сообщили, что сварочные работы завершены и что рентгенографические проверки сварных швов продолжаются», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Первый энергоблок Запорожской АЭС, как и остальные пять, находился в состоянии «холодный останов» — безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. На время ремонтных работ его перевели в состояние для обслуживания.

На Запорожской АЭС — шесть водо-водяных реакторов ВВЭР-1000. В реакторах этой серии обычная вода одновременно работает замедлителем ядерной реакции и теплоносителем. Тепловая мощность реактора — 3000 МВт, электрическая мощность — 1000 МВт.