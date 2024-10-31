МАГАТЭ: на одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды

Эксперты МАГАТЭ 29 октября посетили первый энергоблок, поскольку получили информацию об утечке воды в небольшой трубе, входящей в систему поддержки насоса теплоносителя реактора.
«Для этой работы давление в первом контуре должно было быть снижено до атмосферного уровня. Сегодня группе сообщили, что сварочные работы завершены и что рентгенографические проверки сварных швов продолжаются», — говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
Первый энергоблок Запорожской АЭС, как и остальные пять, находился в состоянии «холодный останов» — безопасное состояние реактора, когда его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. На время ремонтных работ его перевели в состояние для обслуживания.
На Запорожской АЭС — шесть водо-водяных реакторов ВВЭР-1000. В реакторах этой серии обычная вода одновременно работает замедлителем ядерной реакции и теплоносителем. Тепловая мощность реактора — 3000 МВт, электрическая мощность — 1000 МВт.