Президент Пакистана сломал ногу при сходе с самолета в Дубае

21 октября сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил травму в результате падения в ванной. Инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Лула да Силва пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.