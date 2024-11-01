При взрыве в одной из квартир Афин погиб мужчина

Предпринимаются также попытки опознать как погибшего, так и раненую женщину. Соседи рассказывают о еще одной женщине, которая часто бывала в квартире и имела свои ключи. Владелец дома утверждает, что квартира была арендована через его сына, живущего в Нидерландах.