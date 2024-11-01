При взрыве в одной из квартир Афин погиб мужчина

По ее сведениям, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже дома в центральном районе Ампелокипи. В квартире обнаружили большое количество взрывчатки и оружие, но не было остатков взрывного механизма. Не найден также газовый баллон, которому, согласно первоначальной версии, приписывали причину взрыва. Расследование начала Антитеррористическая служба Греции.
Ранее пожарные установили, что взрыв произошел не на кухне, как предполагалось изначально, а в гостиной. Полиция проведет исследование обнаруженного в квартире мобильного телефона.
Предпринимаются также попытки опознать как погибшего, так и раненую женщину. Соседи рассказывают о еще одной женщине, которая часто бывала в квартире и имела свои ключи. Владелец дома утверждает, что квартира была арендована через его сына, живущего в Нидерландах.