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Bild: из-за пожара в больнице в ФРГ погиб один человек

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Как минимум 1 человек погиб, 13 пострадали в результате пожара, который произошел в больнице в Франкенберге (федеральная земля Гессен) в центральной части Германии. Об этом сообщила газета Bild.

Источник: AP 2024

По предварительным данным, пожар начался около 18:40 (20:40 мск) в одной из палат. Сработала пожарная сигнализация. Предполагается, что погибший был пациентом из палаты, где произошло возгорание. Пожар удалось потушить.

Еще 13 пациентов были переведены в другие больницы, поскольку они надышались дымом или нуждались в другой медицинской помощи. Было задействовано несколько пожарных машин, карет скорой помощи и медиков. В связи с тем что некоторые части больницы на данный момент больше не могут быть использованы, порядка 150 пациентов пришлось перевести в ближайшие клиники.

Точная причина пожара не установлена. Полиция проводит расследование.

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