Bild: из-за пожара в больнице в ФРГ погиб один человек

Еще 13 пациентов были переведены в другие больницы, поскольку они надышались дымом или нуждались в другой медицинской помощи. Было задействовано несколько пожарных машин, карет скорой помощи и медиков. В связи с тем что некоторые части больницы на данный момент больше не могут быть использованы, порядка 150 пациентов пришлось перевести в ближайшие клиники.