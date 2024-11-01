Богомаз: в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал Богомаз в Telegram.