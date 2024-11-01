МАГАТЭ: на одном из реакторов ЗАЭС выявили утечку воды

На Запорожской АЭС зафиксирована утечка воды в одном из реакторов, и в настоящее время ведутся ремонтные работы, информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Агентство продолжает наблюдение, не выявив при этом угрозы ядерной безопасности. В МАГАТЭ отметили, что проведение регулярного технического обслуживания на станции в условиях конфликта остается серьезной проблемой.
Присутствующие на объекте специалисты ежедневно слышат взрывы, но на территории нет следов или повреждений.
Напомним, все реакторы Запорожской АЭС ранее были переведены в состояние «холодного останова». Последним в этот режим из «горячего» перевели энергоблок № 4, что произошло еще в апреле 2024 года. Состояние «горячего останова» используется для снабжения станции и города теплом и горячим паром.