Мальчик нашёл кота на улице в хуторе под Ростовом-на-Дону, но тот отказался львёнком

Женщина отвела их в ближайший магазин и вызвала полицию. По мнению волонтёров, в Ленинаване кто-то может незаконно разводить диких животных, которые разгуливают по улицам. Правоохранители доставили хищника в ростовский зоопарк. Сотрудники учреждения отметили, что львёнку примерно два месяца от роду. Сейчас он находится на временном содержании и проходит карантин. В дальнейшем животное передадут в другой зоопарк.