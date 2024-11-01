Тело лежало три дня: мужчину осудили за убийство соседа

В Хабаровске приговор суда выслушал местный житель, который убил своего соседа. Заседание прошло в Кировском районном суде. Фигурант уголовного дела — 51-летний местный житель. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В июле текущего года мужчина выпивал в своей квартире на улице Серышева вместе с соседом. В какой-то момент мужчины поругались, и тогда хозяин ударил гостя минимум 27 ударов ножом по телу, шее и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Спустя три дня мужчина открыл дверь соседям и родственникам, которые и нашли тело. Свою вину он признал и во всем раскаялся.
«По уголовному делу проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить обвинение мужчине в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд», — сказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Также он выплатит родственникам погибшего полтора миллиона рублей моральной компенсации.