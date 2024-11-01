Тело лежало три дня: мужчину осудили за убийство соседа

В июле текущего года мужчина выпивал в своей квартире на улице Серышева вместе с соседом. В какой-то момент мужчины поругались, и тогда хозяин ударил гостя минимум 27 ударов ножом по телу, шее и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.