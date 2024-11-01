Сгорели частные дома: пожары произошли в СНТ Хабаровского края

В Хабаровском крае за минувшие сутки не произошло никаких ЧС. Специалисты МЧС реагировали на 19 пожаров, из которых два — в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Днем 31 октября в краевой столице произошло возгорание в доме на Оборонной улице. В квартире на втором этаже обгорела газовая плита, стена и потолок на площади два квадратных метра. Специалисты спасли из огня кошку. На месте работали 11 человек и три единицы техники.
В СНТ Хабаровского и Амурского районов случились четыре пожара. В одном из них огонь уничтожил дачный дом на 30 квадратных метрах, в другом также сгорел двухэтажный дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь составила 200 квадратных метров. В третьем СНТ также пострадал дом — сгорело одноэтажное деревянное строение, приспособленное под хозяйственные нужды, на площади 20 квадратных метров.
Пожарные за сутки пять раз привлекались для тушения палов общей протяженностью больше восьми километров.