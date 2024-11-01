Сгорели частные дома: пожары произошли в СНТ Хабаровского края

В СНТ Хабаровского и Амурского районов случились четыре пожара. В одном из них огонь уничтожил дачный дом на 30 квадратных метрах, в другом также сгорел двухэтажный дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь составила 200 квадратных метров. В третьем СНТ также пострадал дом — сгорело одноэтажное деревянное строение, приспособленное под хозяйственные нужды, на площади 20 квадратных метров.