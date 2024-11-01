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В пострадавшей от ливней Испании жители опустошают затопленные магазины

В Валенсии задержано как минимум 39 человек, подозреваемых в мародерстве.

Источник: Аргументы и факты

В Испании наблюдается массовое опустошение затопленных магазинов, вызванное недавними наводнениями.

По данным Daily Mail, в Валенсии задержано как минимум 39 человек, подозреваемых в мародерстве, особенно в популярном торговом центре Бонайре.

В связи с содержаниями со стороны Гражданской гвардии число мародеров может возрасти, так как некоторые пытаются воспользоваться возникшей ситуацией. На опубликованных кадрах запечатлены местные жители, пополняющие свои тележки в супермаркетах страны.

Напомним, в Валенсии в результате наводнения погибли 140 человек. За восемь часов в этом регионе выпала годовая норма осадков.