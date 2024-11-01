В пострадавшей от ливней Испании жители опустошают затопленные магазины

В Испании наблюдается массовое опустошение затопленных магазинов, вызванное недавними наводнениями.
По данным Daily Mail, в Валенсии задержано как минимум 39 человек, подозреваемых в мародерстве, особенно в популярном торговом центре Бонайре.
В связи с содержаниями со стороны Гражданской гвардии число мародеров может возрасти, так как некоторые пытаются воспользоваться возникшей ситуацией. На опубликованных кадрах запечатлены местные жители, пополняющие свои тележки в супермаркетах страны.
Напомним, в Валенсии в результате наводнения погибли 140 человек. За восемь часов в этом регионе выпала годовая норма осадков.