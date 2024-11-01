Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд рублей

В августе российское военное ведомство подало в суд 73 иска на общую сумму 1,863 млрд рублей, в сентябре — 38 исков на 2,9 млрд рублей, в октябре 5 исков на 22,1 млн рублей. Ранее были поданы иски на 9,03 млрд рублей. Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.
Таким образом, за 10 месяцев сумма исков от министерства к ВСК составила 13,8 млрд рублей, что в 34 раза больше, чем за весь 2023 год — 441,3 млн рублей.
Министерство обороны РФ регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» в Арбитражный суд Москвы. Но в 2024 году их количество возросло, интенсивность начала расти в мае (17 исков на 1,1 млрд рублей) и июне (23 иска на 6,8 млрд рублей). Один из крупнейших исков российского военного ведомства связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ по госконтракту. ВСК на тот момент возглавлял Андрей Белков, арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа в июле 2024 года.
Согласно данным на сайте ВСК, в компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, которые выполняют задачи в интересах Вооруженных сил РФ на всей территории страны. Вертикально выстроенную систему управления ВСК возглавляют департамент строительства Минобороны и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».
О деле экс-главы ВСК
В июле экс-глава ВСК Белков был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Обвинения предъявлены по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).