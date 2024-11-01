Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании превысила 13,8 млрд рублей

Министерство обороны РФ регулярно подает иски о взыскании различных сумм с публично-правовой компании «Военно-строительная компания» в Арбитражный суд Москвы. Но в 2024 году их количество возросло, интенсивность начала расти в мае (17 исков на 1,1 млрд рублей) и июне (23 иска на 6,8 млрд рублей). Один из крупнейших исков российского военного ведомства связан с выявленным Счетной палатой завышением стоимости работ по госконтракту. ВСК на тот момент возглавлял Андрей Белков, арестованный по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа в июле 2024 года.