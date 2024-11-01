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Под Новосибирском пожилой водитель легковушки погиб в столкновении с КАМАЗом

Иномарка под управлением 70-летнего мужчины врезалась в стоявший на обочине грузовик.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

31 октября в Краснозерском районе Новосибирской области произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, управлявший легковой иномаркой.

Как сообщили в Госавтоинспекции НСО, трагедия произошла в девятом часу вечера на автомобильной дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Toyota Probox ехала со стороны областного центра в направлении Карасука. На 302-м километре трассы машина врезалась в КАМАЗ, который стоял на обочине с включенными аварийными сигналами. Удар пришелся в заднюю часть автоцистерны.

70-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

Сейчас инспекторы ГАИ разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП.

Накануне в Ленинском районе Новосибирска 73-летняя пенсионерка попала под колеса «Лады» и погибла.

Иван ЛУДНОВ.