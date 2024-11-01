Под Новосибирском пожилой водитель легковушки погиб в столкновении с КАМАЗом

Как сообщили в Госавтоинспекции НСО, трагедия произошла в девятом часу вечера на автомобильной дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Toyota Probox ехала со стороны областного центра в направлении Карасука. На 302-м километре трассы машина врезалась в КАМАЗ, который стоял на обочине с включенными аварийными сигналами. Удар пришелся в заднюю часть автоцистерны.